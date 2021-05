Morador de Santa Bárbara preso com pornografia infantil responderá em liberdade

Mais de 450 arquivos teriam sido encontrados na posse dele; advogado alega irregularidades no flagrante

Acusado foi preso em flagrante com 22 gigas de fotografias e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes - Foto: Divulgação - Polícia Federal

O homem de 52 anos, preso na última quinta-feira (6) em Santa Bárbara d’Oeste suspeito pela posse de pornografia infantil, foi solto no mesmo dia após pagamento de fiança e responderá em liberdade.

Segundo o advogado, há indícios de irregularidades no procedimento adotado e que resultou na prisão em flagrante.

“Os policiais mexeram no computador dele, inseriram um pendrive e depois disseram ter encontrado fotos e vídeos. Há indícios de que não foi adotado o procedimento correto e pode ter havido violação à cadeia de custódia. Ele irá responder em liberdade e vamos provar, com a ajuda de um perito particular, que ele não fez nada de errado”, afirmou William Oliveira à reportagem.

Foram encontrados com investigado mais de 450 arquivos, totalizando 22 gigas de fotografias e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele responde por armazenamento de arquivos de pornografia infantil.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal de Americana e conduzido pela PF (Polícia Federal) de Piracicaba.