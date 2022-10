Morador de Santa Bárbara perde R$ 1,2 mil em golpe online

Um homem de 34 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 1,2 mil em um golpe online. Ele havia alugado uma chácara através de uma plataforma de anúncios e, ao chegar no local, descobriu que o espaço não existia. O caso foi registrado no plantão policial como estelionato e ameaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele iniciou a busca no dia 25 de outubro, para passar alguns dias no final do ano e encontrou um chácara na cidade de Piracicaba (SP). Em contato com o anunciante do imóvel, ficou acertado o aluguel de R$ 3,3 mil.

O golpista, que se identificou como Vinicius Leister Freddi, pediu documentos à vítima, para supostamente elaborar um contrato e o pagamento de R$ 1,2 mil para garantia da reserva. O depósito foi feito e ficou combinado que o contratante iria até Piracicaba conhecer o espaço.

Chegando ao condomínio onde a chácara ficaria, foi informado pelo segurança do local que não havia ninguém com o nome fornecido e que não estava agendada nenhuma visita.

A vítima fez contato com Vinicius, que disse para não registrar boletim de ocorrência sobre o caso, pois possuía seu endereço e dados pessoais, ameaçando abrir contas em seu nome.

A vítima procurou o plantão policial na noite de sexta-feira e registrou o golpe. O caso será encaminhado ao 1° Distrito Policial para investigação.