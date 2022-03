Morador de Santa Bárbara perde mais de R$ 7 mil ao cair em golpe por SMS

Vítima achou que estava regularizando o app do banco, mas na verdade deu acesso à sua conta para o golpista

Um homem de 32 anos perdeu R$ 7.380,00 de sua conta e entrou no cheque especial ao cair em um golpe por SMS. O caso aconteceu na manhã de sábado (12), em Santa Bárbara d’Oeste. O teor da mensagem informava que ele deveria regularizar o aplicativo do banco e disponibilizava um link, que o direcionou a uma conversa no Whatsapp.

O contato possuía foto, e-mail e direcionamento para o site do banco ao qual é cliente. Pelo aplicativo de mensagens, ele foi orientado a, na verdade, permitir o acesso do aparelho do estelionatário em sua conta.

Após realizar todo o procedimento de alteração nas configurações, o golpista realizou uma transferência de R$ 5 mil para uma conta identificada apenas como Felipe, outra de R$ 1.830 da poupança e mais uma de R$ 500,00 do cheque especial, ambas para Rena.

Ao perceber que havia caído em um golpe, registrou a ocorrência no Plantão Policial de Santa Bárbara. Nenhum suspeito foi identificado.