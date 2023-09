Morador de Santa Bárbara perde mais de R$ 40 mil em golpe

Um morador do Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, sofreu um prejuízo de mais de R$ 40 mil após cair no golpe da falsa compra. Ele esteve no plantão policial para registrar o boletim de ocorrência sobre estelionato.

A vítima disse à polícia que recebeu uma mensagem de texto SMS noticiando uma compra no valor de R$ 3.950 em um aplicativo e, que em caso de contestação, deveria ligar para um número 0800.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato com o número indicado e foi atendido por uma mulher, que o orientou a fazer o download de um aplicativo e, em seguida, acessasse a sua conta bancária.

Depois de seguir as orientações, ele percebeu que foi realizado um empréstimo em seu nome no valor de R$ 22 mil, além de duas transferências via Pix que, juntas, somar R$ 19,7 mil.

O caso foi registrado no plantão policial e o caso aserá purado pela Polícia Civil.