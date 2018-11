Morador de Santa Bárbara morre afogado em Ubatuba

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste morreu afogado em uma praia de Ubatuba (SP) na tarde deste sábado (3). Willian Antonio Rosa, de 48 anos, foi velado na manhã deste domingo (4) no Velório da Saudade, em Americana, e depois foi levado para Ibiá (MG), sua cidade natal, onde será sepultado.

O caso ocorreu por volta das 12h30 deste sábado. Segundo a Funerária Litorânea, que recebeu o corpo, Rosa foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe não conseguiu reanimá-lo e ele morreu antes que pudesse chegar a uma unidade de saúde. O afogamento ocorreu na região da Praia do Estaleiro.

O traslado do corpo ocorreu de madrugada e o corpo chegou no velório municipal de Americana às 5h, onde foi velado até as 8h. Willian deixa mulher e dois filhos, de 16 e 20 anos.