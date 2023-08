Morador de Santa Bárbara fatura R$ 500 mil no Vida Cap

Sortudo é morador do Cruzeiro do Sul; prêmios de R$ 10 mil saíram também para Santa Bárbara e para Americana

O prêmio máximo do título de capitalização Vida Cap Limeira, no valor de R$ 1 milhão, saiu neste domingo (13) para dois sortudos, de Santa Bárbara d’Oeste e de Rio Claro.

Sortudo ganhou R$ 500 mil neste domingo – Foto: Raphael Ribeiro / BCB

Um morador do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara, foi um dos premiados e vai receber a quantia de R$ 500 mil. Ele adquiriu o título de capitalização na Banca Takaki, de Piracicaba. A outra parte do prêmio é de uma moradora de Rio Claro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, uma moradora do Jardim São Paulo, em Americana, ganhou sozinha R$ 10 mil, no primeiro prêmio do sorteio. Outro morador da cidade, mas do Jardim Paulistano, ganhou a mesma quantia no segundo prêmio.

O terceiro prêmio, também de R$ 10 mil, foi para outra pessoa que vive em Santa Bárbara, do Jardim Santa Inês.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além dos valores maiores, o Giro da Sorte sorteou 80 prêmios de R$ 2,5 mil, sendo que ganharam mais 16 pessoas de Americana e dez de Santa Bárbara.

O nome de cada ganhador pode ser conferido no site do Vida Cap Limeira.

Vida Cap Campinas

Além de Americana e Santa Bárbara, as outras três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia tiveram premiados no Giro da Sorte, mas no Vida Cap Campinas.

Ao todo, seis pessoas de Sumaré, sete de Hortolândia e duas de Nova Odessa foram sorteadas e receberão R$ 2,5 mil cada.

O nome de cada ganhador está disponível no site do Vida Cap Campinas.