Morador de Santa Bárbara fatura prêmio de R$ 180 mil no Vida Cap Limeira

Além do sortudo do Jardim Santa Rosa, outras pessoas da região ganharam prêmios menores no sorteio

Um morador do Jardim Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, faturou neste domingo (21) um Fiat Toro e mais R$ 36 mil no Vida Cap Limeira. O valor total do prêmio está estimado em R$ 180 mil.

Outros sortudos da RPT (Região do Polo Têxtil) também ganharam prêmios menores título de capitalização. Um morador da Praia Azul, em Americana, faturou uma motocicleta, avaliada em R$ 18 mil, enquanto outra pessoa do Jardim São José, na mesma cidade, ganhou R$ 13 mil.

No Giro da Sorte, que sorteou prêmios de R$ 1,5 mil, mais duas pessoas de Americana e outras duas de Santa Bárbara d’Oeste foram premiadas.

Vida Cap Campinas

No Vida Cap Campinas, com sorteio no mesmo dia, um morador do Jardim Aclimação, em Sumaré, também ganhou a motocicleta avaliada em R$ 18 mil. Além dele, uma pessoa da Vila Real, em Hortolândia, faturou R$ 13 mil. Por fim, outro morador de Sumaré faturou R$ 1,5 mil no Giro da Sorte.