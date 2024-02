Morador de Santa Bárbara é encontrado morto próximo à Estrada da Balsa, em Limeira

Alcides José da Silva, de 44 anos, morava no São Fernando e estava desaparecido desde terça; corpo tinha marcas de tiro

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste que estava desaparecido desde terça-feira (13) foi encontrado morto na noite desta quarta (14), em uma estrada de terra próxima à Estrada da Balsa, em Limeira. Havia marcas de tiro no corpo, de acordo com o boletim de ocorrência.

A vítima Alcides José da Silva, de 44 anos – Foto: Reprodução

A vítima é Alcides José da Silva, de 44 anos, morador do bairro São Fernando. Ele tinha sido visto pela última vez por familiares na terça. No mesmo dia, um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o registro policial registrado após o encontro do corpo, Alcides estava com uma carteira e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e por isso foi possível identificá-lo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A família está no IML (Instituto Médico Legal) nesta quinta-feira (15) para confirmar a identificação e fazer reconhecimento do corpo, conforme apurou o LIBERAL.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 19h desta quarta, policiais militares encontraram o corpo em uma estrada estreita, a pelo menos 100 metros de distância da Estrada da Balsa, e preservaram o local até a chegada dos peritos.

Foram constatadas ao menos quatro perfurações no cadáver, ocasionadas por disparos de arma de fogo. Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio no Plantão Policial de Limeira, e as causas deste crime serão apuradas pela Polícia Civil.