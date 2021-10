Morador de rua é agredido e tem perna fraturada

15 out 2021 às 09:35 • Última atualização 15 out 2021 às 09:37

À polícia, ale explicou que costuma se abrigar embaixo da ponte, o que teria incomodado um morador do bairro que o agrediu

Um morador de rua de 43 anos foi agredido na madrugada desta sexta-feira (15), na zona rural de Santa Bárbara d´ Oeste. Ele teve sua perna fraturada e precisou receber atendimento médico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 01h00, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo Jardim Cedros, quando em uma passarela, na Rua Aristides Bueno de Oliveira, viram um homem sentado e com a perna sangrando.

Abordado ele explicou que costuma se abrigar debaixo da passarela e um morador do bairro, incomodado com a sua presença o agrediu diversas vezes na perna com um pedaço de madeira.

O morador de rua foi levado até o Pronto Socorro Doutor Afonso Ramos, onde recebeu cuidados médicos e ficou em observação. Ainda de acordo com dados do registro policial, o homem teve uma fratura na perna direita. Suspeito das agressões não foi localizado.

Caso foi registrado no plantão policial da cidade como lesão corporal e será investigado.