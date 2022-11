Monsenhor barbarense é ordenado como bispo da Diocese de Campo Limpo

Cerimônia aconteceu no sábado e contou com a presença de mais de 4 mil pessoas

O monsenhor Valdir José de Castro, de 61 anos, natural de Santa Bárbara d’Oeste, foi ordenado na tarde do último sábado como novo bispo da Diocese de Campo Limpo, que abrange algumas cidades da região da Grande São Paulo. A cerimônia aconteceu na Catedral Santuário Sagrada Família, localizada na zona sul de São Paulo, com a presença de mais de 4 mil pessoas.

O padre barbarense é o sucessor de Dom Luiz Antônio Guedes, que no dia 14 de setembro pediu renúncia ao governo pastoral por conta da idade avançada, sendo então nomeado bispo emérito. A celebração teve a participação de 17 bispos e ficaram responsáveis pela coordenação Dom Luiz Antônio Guedes e Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo de Piracicaba. O ordenante principal foi o cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo.

Bispo Valdir José de Castro se mostrou emocionado durante cerimônia – Foto: Erica Viana / Diocese de Campo Limpo

“Na Igreja Católica só pode ser nomeado bispo quem foi escolhido pelo papa Francisco. Isso tem um significado, porque é uma escolha de quem irá conduzir o povo de Deus nas dioceses de todo o mundo, como um pastor conduz o seu rebanho”, destacou o cardeal.

Ao longo de toda a cerimônia, monsenhor Valdir se mostrou emocionado, inclusive no momento em que discursou ao público. O lema escolhido para o ministério episcopal foi “Tudo por causa do Evangelho”, inspirado no apóstolo Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Agora que aconteceu a ordenação, eu vejo o compromisso ainda maior, porque agora é que começa de fato a atuar e a agir dentro da diocese. O meu sentimento é positivo, de esperança, de fazer um caminho de igreja que seja sinodal. E o desafio é estar em contato com o clero, em contato com as paróquias, com as igrejas, para que possamos caminhar juntos”, disse Valdir, que, durante a cerimônia, relembrou e agradeceu amigos de Santa Bárbara.

HISTÓRIA. Dom Valdir José de Castro nasceu em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 14 de fevereiro de 1961. Possui licenciatura em filosofia e em teologia, esta última com especialização em espiritualidade, além de doutorado em comunicação e jornalismo.

Em 1981, entrou para a vida religiosa na congregação Sociedade de São Paulo (Paulinos). Foi ordenado sacerdote seis anos depois. A serviço da Diocese de Piracicaba , ele atuou por muitos anos em paróquias de Santa Bárbara d’Oeste, Rafard e Piracicaba.