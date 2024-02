Moção de protesto contra Piovezan gera 1h30 de debate, mas acaba rejeitada

Após uma hora e meia de discussão entre os vereadores barbarenses, uma moção de protesto contra o prefeito Rafael Piovezan (MDB) foi derrubada por 14 votos a 4 na sessão da câmara, nesta quarta-feira (14).

Propositura foi assinada por comissão somente na semana passada – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

Somente o autor da proposta, Carlos Fontes (União Brasil), além dos parlamentares Eliel Miranda (PSD), Reinaldo Casimiro (Podemos) e Jesus Vendedor (Avante) mantiveram posicionamentos favoráveis.

Alegando morosidade na análise da propositura que autorizava a prefeitura a fazer um financiamento no valor de R$ 25 milhões por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), o chefe do Executivo retirou o projeto do Legislativo que estava tramitando na Casa desde agosto do ano passado.

Piovezan justificou ainda que Caixa Econômica Federal informou que não haveria recursos disponíveis por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) para este ano.

A propositura foi assinada pela Comissão de Justiça e Redação somente na semana passada (dia 7) com o acatamento da emenda.

“O projeto não tinha a destinação do uso do dinheiro. A gente ia dar um cheque em branco para o prefeito para o uso do dinheiro? A câmara iria votar o projeto, mas foi retirado pelo prefeito”, disse Fontes durante o uso da tribuna.

Já o vereador Celso Ávila (PV) ponderou que a prefeitura precisa melhorar a comunicação com a câmara. No entanto, destacou que a iniciativa da moção de Fontes tem “conotação politiqueira”, já que ele é pai de Marcos Fontes, pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Dr. José (União Brasil), adversário de Piovezan na próxima campanha.