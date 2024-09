Ministro do governo Lula visita sindicato em Santa Bárbara e ouve demandas trabalhistas

Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, participou de ato de campanha de candidatos locais e conversou com sindicatos

Encontro aconteceu no clube do Sindicato dos Metalúrgicos - Foto: Marcelo Rocha_liberal.JPG

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esteve em Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta quarta-feira (25), em visita ao clube do Sindicato dos Metalúrgicos, onde ouviu reinvindicações trabalhistas de lideranças sindicais.

Fábio Henrique de Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Bárbara, disse ao LIBERAL que aproveitou a vinda de Marinho para apresentar demandas relacionadas à melhoria das condições dos trabalhadores formais e também às pautas voltadas ao fortalecimento do sindicato.

“O objetivo com as reivindicações é fortalecer a classe trabalhadora e o sindicato, pois manter um sindicato forte é sinônimo de trabalhador protegido”, afirma Fábio.

Outras categorias sindicais também participaram da cerimônia, como o Sindicato dos Têxteis, do Comércio e o SindProSbo (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste).



O objetivo da visita, segundo confirmou o ministro ao LIBERAL, era fortalecer a campanha dos candidatos pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Em Santa Bárbara, o nome petista ao governo é Vanderlei Larguesa (PT), que esteve presente no evento. Candidatos locais e a deputada federal Ana Perugini (PT) também participaram.



Questionado sobre investimentos e ações na região, como por exemplo, ao setor têxtil, o ministro explicou que, no momento, não há nada específico voltado ao âmbito regional, mas sim ao macro, como programas que geram desenvolvimento na indústria. Reforçou também que os prefeitos devem apresentar interesse junto ao governo federal para aderirem às inciativas apoiadas, como a aquisição de crédito com melhores condições, entre outras.