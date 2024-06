Instaurado em maio, os itens ainda estão em fase de elaboração e não tem prazo para a finalização do documento

O MP-SP (Ministério Publico de São Paulo) propôs um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), no mês passado, com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, para corrigir a falta de profissionais que atendem menores com deficiência na rede municipal de educação. Os detalhes ainda estão em fase de elaboração e o documento não tem prazo para ser finalizado.

A Promotoria de Justiça barbarense informou ao LIBERAL que aguarda a devolutiva da prefeitura quanto ao TAC, para assinatura e encaminhamento ao Conselho Superior do MP para homologação. A prefeitura informou apenas que os termos propostos estão sob análise.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O MP confirmou que foi protocolada, no último dia 4, pelo vereador Eliel Miranda (PSD) uma representação na promotoria sobre a falta de profissionais de apoio escolar, mas o órgão já tinha um procedimento que vinha apurando essas questões, por meio da instauração de um inquérito civil. O parlamentar fez uma denúncia sobre eventuais violações do direito da pessoa com deficiência.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No documento, ele mencionou a demissão de cerca de 200 profissionais pela Assej (Associação Educacional da Juventude), responsável pela educação especial na cidade, para a contratação de estagiários no lugar, mas nem todas as vagas foram preenchidas.

Outro ponto abordado foram os 300 candidatos aprovados em concurso público para vagas de ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil), que não foram chamados.