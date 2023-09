Segundo nota do ministério, as imagens "registraram a agressão à família do ministro" e serão enviadas nesta segunda à Polícia Federal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu nesta segunda-feira (4) as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, na Itália, onde suspostamente o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão e o genro Alex Zanatta Bignotto, todos de Santa Bárbara d’Oeste, teriam atacado o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo a nota oficial divulgada pelo ministério, as imagens “registraram a agressão à família do ministro” e serão enviadas nesta segunda à Polícia Federal.

Andréia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho – Foto: Reprodução

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que representa a defesa do casal, solicitou no último sábado (2) acesso às gravações assim que chegassem ao Brasil — antes mesmo de o material ser encaminhado aos peritos da Polícia Federal.

No documento, Tórtima evoca os princípios do contraditório e da ampla defesa para requerer o fornecimento de cópia integral das imagens provenientes da Cooperação Internacional com a República Italiana, imediatamente após o recebimento pela Polícia Federal.

A expectativa dos investigadores é de que as gravações possam esclarecer contradições nas versões dadas pelos investigados pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes.

Entenda a confusão que aconteceu no aeroporto de Roma

O empresário Roberto Mantovani Filho é acusado de ter agredido o filho de Alexandre de Moraes e ainda ter hostilizado o próprio ministro, no aeroporto internacional de Roma.

Além disso, Andréia teria xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”. O também empresário Alex se juntou aos dois. As informações foram confirmadas por interlocutores da Polícia Federal e do Ministério da Justiça.

O magistrado teria sido atacado pela família barbarense por volta das 18h45, horário local, no dia 14 de julho. Alexandre de Moraes foi à Itália para uma palestra em fórum jurídico e estava acompanhado de seus familiares no aeroporto. O ministro retornava da Universidade de Siena, onde realizou uma palestra no Fórum Internacional de Direito.

O casal, por sua vez, negou qualquer agressão no episódio e disse que houve um desentendimento por conta de vagas em uma sala VIP do local.

Andréia teria reclamado de que o ministro estaria “furando a fila” em uma sala VIP que estava cheia – a família de Santa Bárbara viajava com duas crianças, de 2 e 4 anos. A situação, segundo Tórtima, gerou uma reação do filho de Moraes, que teria feito ofensas à moradora de Santa Bárbara.

Antes das gravações do aeroporto aportarem na PF em Roma, a defesa dos suspeitos de terem hostilizado o ministro do STF entregaram aos investigadores, um vídeo. As imagens, de acordo com Tórtima, mostrariam o ministro chamando um dos supostos agressores de “bandido”.