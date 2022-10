Mesmo com ‘bem votados’, Santa Bárbara fica sem deputados

Apesar de ter tido dois candidatos com mais de 50 mil votos, Santa Bárbara d’Oeste, mais uma vez, não conseguiu eleger um deputado. Na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o último barbarense a ocupar uma cadeira foi o ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior, que deixou o cargo ao se eleger prefeito, pela segunda vez, em 1992. A Câmara dos Deputados nunca contou com a presença de um barbarense.

Candidato pelo MDB à Câmara Federal, o ex-prefeito Denis Andia foi quem obteve maior votação pela cidade neste ano. No total, recebeu 75.082 votos, sendo o oitavo mais votado da legenda e ocupando a terceira suplência. A reportagem tentou contato com Denis via assessoria de imprensa por mais de uma vez, mas não teve retorno.

Ex-prefeito Denis Andia teve 75.082 votos neste domingo – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Também candidato à Câmara dos Deputados, o vereador Eliel Miranda (PSD), com campanha visivelmente mais modesta que a de Andia, recebeu 50.866 votos. Foi o sétimo mais votado da sigla, que conseguiu eleger três deputados federais.

Em entrevista ao LIBERAL após o resultado das eleições, Eliel disse que sabia do potencial de uma possível candidatura, mas que o partido não deu estrutura suficiente para ele investir no município.

Vereador Eliel Miranda teve 50.866 votos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Tive R$ 150 mil para mandar material para 230 cidades. O partido me deu uma estrutura muito pequena e a votação foi muito expressiva. Se colocarmos o valor que recebi do fundo, cada voto custou R$ 3, em uma eleição duríssima, polarizada”, comentou.

Apesar do resultado, ele disse que a sensação é de dever cumprido. “Tenho muito orgulho dos guardas municipais que me deram essa votação. O voto é capital político, a gente continua forte no propósito de servir a população do nosso Estado, da nossa região”.

Para a Assembleia Legislativa, o mais votado entre os barbarenses foi o ex-vereador Dr. José Antonio Ferreira (PSB), que conseguiu 23.814 votos. Também foi o oitavo mais votado na legenda, mas o PSB elegeu apenas dois deputados estaduais.