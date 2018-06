Merendeira de Santa Bárbara é presa sob suspeita de envenenar família

Uma funcionária terceirizada, que fazia merenda na Escola Estadual Alcheste Godoy Andia, em Santa Bárbara d’Oeste, foi presa esta semana por suspeita de tentativa de homicídio contra a família de um procurador aposentado do MP (Ministério Público). Segundo a denúncia, ela ministrou veneno para três pessoas em um período de três meses, no ano de 2008. O ex-procurador, na época, tinha 84 anos. As outras vítimas seriam a esposa e uma filha dele. Todos sobreviveram.

A Polícia Civil e o MP levaram sete anos para concluir a investigação e indiciar a merendeira, que na época do crime trabalhava para a família. Em 2015, ela foi denunciada por tentativa de homicídio qualificado, o que eleva a pena mínima para oito anos de prisão. De acordo com a promotoria, ela cometeu o crime “por motivo fútil”.

A prisão preventiva dela foi decretada após a juíza da 1ª Vara do Júri da capital, Marcela Raia de Sant’Anna, porque a acusada não foi localizada para responder ao processo. “Considerando que o feito não pode ter regular continuidade sem a presença da acusada, de forma que a permanência de tal situação impedirá a aplicação da lei penal e a regular instrução do feito, decreto a prisão preventiva”, diz o despacho.

O promotor responsável pelo caso, Fernando Cesar Bolque, não quis dar entrevista. Ele informou que a investigação foi realizada sob sigilo que não poderia fornecer informação que não estivesse nos autos do processo.

A assessoria de imprensa da Secretaria estadual de Educação não quis se manifestar porque a merendeira não faz parte do quadro da pasta. O LIBERAL não conseguiu contato com a defesa.