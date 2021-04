Mensagem que anuncia empregos na construção do Assaí Atacadista é falsa

Após o anúncio da construção de uma unidade do Assaí Atacadista em Santa Bárbara d’Oeste na última terça-feira (27), uma falsa mensagem com supostas vagas de emprego começou a circular nas redes sociais.

O “anúncio” relata a abertura de 150 vagas, em cargos diferentes, em nome da construtora Engemax, com salários entre R$ 2.700 e R$ 5.500, além de tíquete de R$ 620 e plano de saúde.

A mensagem é falsa e circula nas redes sociais desde 2017 em versões distintas, como supostas contratações para as duplicações das rodovias BR-101, na região sul do Espírito Santo, e BR-406, na região Nordeste do Brasil.

O conteúdo é praticamente o mesmo, apenas com a mudança do e-mail, do número de telefone e do suposto homem que faria as contratações que constam na mensagem, informações que são inverídicas.

A empresa Engemax Arquitetura e Engenharia, alvo dos boatos, tem sede em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, e já mantém um banner em seu site oficial alertando que não faz esse tipo de contratação.

Esse tipo de estelionato é conhecido pela palavra em inglês phishing, que consiste em uma forma de enganar as pessoas para obter suas informações pessoais e confidenciais.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da construtora e do Assaí Atacadista sobre o golpe que tem sido feito em nome das empresas, mas ainda não houve resposta.

A nova loja da rede atacadista será construída em frente ao Tivoli Shopping, às margens da Avenida Santa Bárbara, na Rua da Agricultura. A inauguração está prevista para outubro.

A nova unidade deve gerar 850 empregos entre o período de obras e o funcionamento da unidade. A empresa, no entanto, ainda não anunciou como serão feitas essas contratações.