Menores são apreendidos com carro furtado

Dois adolescentes foram detidos na noite de quarta-feira (14) pela Polícia Militar com um carro furtado no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. Eles alegaram que um homem “bastante alterado” pagou R$ 50 para que eles “dessem umas voltas” com o veículo.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo os menores, de 15 e 13 anos respectivamente, a proposta foi feita em uma quadra de esportes no bairro São Jerônimo, em Americana. O carro, um Fiat Uno 1988, havia sido furtado horas antes. Ele pertence a um morador do bairro Parque Planalto, também em Santa Bárbara.

Com o alerta sobre o furto, policiais que realizavam patrulhamento na Zona Leste acompanharam o veículo até a abordagem, feita na Rua Holanda. Nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes.

Os menores foram ouvidos e liberados para os responsáveis legais sob o compromisso de apresentação na Vara da Infância e Juventude, onde eles vão responder por ato infracional.