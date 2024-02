Um garoto de 4 anos caiu do quarto andar de um prédio no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 12h30 da quinta-feira (15), e foi socorrido com traumatismo craniano para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano.

Garoto foi levado para o Pronto Socorro Dr. Edison Mano – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

De acordo com a prefeitura, por volta das 14h30, a criança foi transferida para o HES (Hospital Estadual Sumaré). O caso aconteceu no apartamento da família, no Condomínio Manacá.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o garoto não foi para a escola porque estava com febre e ficou sob os cuidados do pai – a mãe estava trabalhando.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

À polícia, o pai disse ter deixado o menino sozinho no imóvel por alguns minutos, pois foi ao supermercado, e afirmou que, quando retornou, o acidente já tinha acontecido.

Quando a Polícia Militar chegou, o garoto ainda estava em uma área de concreto recebendo os primeiros cuidados de socorristas. Depois, a criança foi levada ao pronto-socorro pela ambulância.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O caso foi registrado como abandono de incapaz e as circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram no local.