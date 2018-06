Médico recebe salário acima do teto em Santa Bárbara

Dados do Portal de Transparência da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste revelam que um médico plantonista que atua no pronto-socorro Edson Mano recebeu, em março R$ 32.320,65 de salário bruto, R$ 6 mil acima do teto do funcionalismo. Por lei, nenhum servidor municipal pode ganhar mais do que o prefeito. Denis Andia (PV) recebe R$ 26,2 mil. A administração não considera a situação irregular.

O caso do profissional de saúde foi o único de “supersalário” encontrado na folha de pagamento da cidade. Ele recebe R$ 1.048,92 por plantão de 12 horas e, segundo a Secretaria de Saúde, pode trabalhar, no máximo 220 horas por mês. Com isso, o “salário-base” do funcionário é de R$ 19.213 se todos os plantões forem necessários ao longo dos 30 dias.

“O servidor em questão recebe, além do seu salário-base, adicionais por tempo de serviço, noturno e de insalubridade; sexta parte; DSR (Descanso Semanal Remunerado) e as progressões (vertical e horizontal) previstas no plano de carreira do funcionalismo”, informou a assessoria do município.

Para a assessoria, os departamentos Jurídico e de Recursos Humanos da prefeitura entendem que não há irregularidade na situação porque o salário-base está abaixo do subsídio do prefeito. O médico não foi encontrado ontem para comentar a situação. Para o TCE (Tribunal de Contas do Estado), no entanto, itens como adicionais de insalubridade e tempo de serviço e benefícios como gratificações e sexta parte também devem ser incluídos “na conta” para definição do teto salarial.

Em dezembro do ano passado, o órgão determinou que um ex-prefeito de Nhandeara, que também é médico da rede municipal, devolvesse R$ 16 mil recebidos acima do limite constitucional. “Desde que a Emenda Constitucional 41/2003 entrou em vigor, ninguém, no âmbito municipal, pode ganhar mais que o prefeito, mesmo que o servidor já recebesse mais que o chefe do executivo antes da norma. Nesse caso, a remuneração do funcionário deveria ter sido congelada, sem acréscimos, até sua absorção completa pelos aumentos sucessivos do teto. O STF (Supremo Tribunal Federal) estabeleceu que as verbas componentes dos salários de servidores públicos devem respeitar o teto do funcionalismo”, diz o voto, assinado pelo auditor Josue Romero.