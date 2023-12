Médico barbarense integra equipe que implantou coração artificial em caso inédito na América Latina

Luiz Fernando Caneo é um dos cirurgiões à frente do caso de um adolescente que nasceu com “metade do coração” e ganhou um ventrículo artificial

O médico barbarense Luiz Fernando Caneo é um dos quatro cirurgiões cardiovasculares à frente do primeiro caso na América Latina de um paciente que nasceu com “metade do coração” e ganhou um ventrículo artificial.

A cirurgia para colocação do dispositivo aconteceu em setembro e o paciente, o adolescente Alexander Martinez, de 15 anos, morador de São Paulo, recebeu alta no início deste mês de dezembro.

O procedimento durou 16 horas e aconteceu no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Em entrevista ao LIBERAL, o médico explicou que um dos lados do coração do adolescente, o que manda sangue para o pulmão, é pouco desenvolvido e praticamente não existe. Por isso, fala-se que ele tem só metade do coração, que é o ventrículo que bombeia sangue para todo corpo.

Segundo o cirurgião, é uma condição incompatível com a vida, a menos que seja realizada uma intervenção cirúrgica.

A cirurgia do jovem Alexander Martínez – Foto: Divulgação

A cada procedimento, denominado pelos médicos como estágios, ocorre uma preparação gradual até que se estabeleça uma circulação na qual o coração disfuncional é excluído do lado do pulmão, desviando o sangue diretamente para as artérias pulmonares. Dessa forma, o coração é removido da circulação no lado direito.

Alexander passou por três dessas cirurgias antes de receber o dispositivo artificial. A intenção dos médicos era concluir o que é conhecido como circulação univentricular, na qual apenas um ventrículo bombeia sangue para todo o corpo. No entanto, os planos foram interrompidos devido ao fechamento da artéria pulmonar esquerda do adolescente.

Além disso, o único ventrículo funcional, responsável por bombear sangue para todo o corpo, enfraqueceu, resultando em insuficiência cardíaca. Essa condição contraindica a continuidade das cirurgias, tornando necessário considerar a opção de transplante.

O médico Luiz Fernando Caneo, de Santa Bárbara – Foto: Arquivo pessoal

Contudo, no caso do adolescente, que possui apenas um pulmão devido à exclusão do outro da circulação, o risco do transplante era consideravelmente alto.

“Discutimos com diversos centros médicos ao redor do mundo devido à complexidade incomum do caso, uma ocorrência rara. Buscamos orientação de especialistas na Alemanha, Estados Unidos e Canadá para explorar as opções disponíveis. Contudo, as alternativas eram limitadas. A escolha recaía entre não realizar nenhuma intervenção ou prosseguir com o que decidimos fazer: concluir a cirurgia desviando todo o fluxo sanguíneo pelo pulmão e implantando uma bomba no lado esquerdo, substituindo o coração enfraquecido”, explicou Caneo.

Alexander deu entrada no InCor em abril. Passou por vários exames até os médicos decidirem qual era a melhor alternativa.

“Era uma decisão difícil. Expusemos todos os riscos, mas ele foi muito taxativo. Disse que havia sonhado com aquela conversa na noite anterior e que estava decidido a fazer o procedimento porque queria sair do hospital”, recordou o médico barbarense.

De acordo com o cirurgião, o adolescente estava tendo muitas internações e não tinha mais qualidade de vida. “E sabíamos que se ele passasse por tudo que passou, teria uma qualidade de vida melhor do que não fazer nada”.

Os pais Alessandro e Vanessa com o filho Alexander – Foto: Divulgação

Ao LIBERAL, o pai do menino, Alessandro Martinez, disse que o filho está ótimo.

“Ele realizou alguns exames na última quarta-feira [dia 27], está tudo conforme o esperado. Ele sempre relata que a maior diferença entre o antes e depois da cirurgia é com relação ao cansaço. Antes de colocar o dispositivo, com pequenas caminhadas já se sentia cansado. Hoje, ele sobe escada, caminha longas distâncias e já não sente o mesmo cansaço que antes”, comentou.

Martinez também contou que a saturação – a quantidade de oxigênio no sangue – do filho melhorou muito, passando de 70 para 94.

“Está bastante independente para fazer várias atividades, fica bastante tempo em pé e está super feliz e esperançoso com relação ao futuro próximo, em poder participar mais ativamente do time de futebol que ele sempre gostou. Por enquanto está indo só assistir, mas pretende dar alguns chutes em breve e fazer academia”, disse.

A proposta é o adolescente viver com o dispositivo para o resto da vida. “É difícil falar em expectativa de vida. O que a gente sabe é que existem muitos pacientes no mundo vivendo com essas máquinas há anos. Nossa grande motivação é a qualidade de vida que a gente proporciona com o implante”, concluiu Caneo.

Veja como funciona o aparelho usado pelo adolescente

O dispositivo HeartMate3 é uma forma de apoio para ajudar o coração de pacientes com insuficiência cardíaca a bombear sangue.

O dispositivo HeartMate3, espécie de “coração artificial” – Foto: Divulgação

Ele tem um cabo que sai do corpo até a bateria. Diferente de um marca-passo, ele não é implantado, sob a pele, e precisa permanecer do lado de fora.

O aparelho é carregado pelo paciente de maneira semelhante a um coldre de revólver, com baterias para manter o dispositivo em funcionamento.