Mecânico é preso com arma na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara

Um mecânico de 30 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (4) por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste. No momento da detenção, houve ataques a Guarda do município que precisou realizar disparos para o alto na tentativa de conter os populares.

Dois suspeitos estavam armados andando pela Avenida São Paulo, apenas um foi preso e o outro está foragido – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por moradores que denunciaram que dois homens foram vistos, por volta de 1h30, andando armados pela Avenida São Paulo.

Os guardas foram averiguar a denúncia e no endereço citado, na altura do São Camilo, viram os dois suspeitos. Um deles ao ver a viatura deitou no chão e entregou a arma, já o segundo correu para uma área de mata e não foi possível mais alcançá-lo.

Ainda durante a ação, pessoas que estavam em uma lanchonete próxima ao local foram para cima dos patrulheiros para tentar impedir a prisão, momento em que foram efetuados disparos para o alto para conter a ação. Uma outra viatura foi acionada para dar suporte à ocorrência.

O mecânico foi levado até o Plantão Policial do município onde recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.