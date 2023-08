Marisa e Tivoli entram em acordo sobre dívida

A loja Marisa e o Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, entraram em acordo sobre a dívida da marca com o centro de compras. No processo em que o Tivoli pede o despejo da empresa por falta de pagamento do aluguel desde fevereiro deste ano, foi apresentado um pedido de homologação de acordo, que ainda aguarda decisão da Justiça. No entanto, pelo que consta no documento, a Marisa já pagou o que devia.

Segundo o processo, a loja pagou R$ 537 mil. Os aluguéis com vencimento a partir de agosto deste ano já serão pagos diretamente à locadora por meio de boletos bancários.

Marisa vive crise financeira desde a década passada – Foto: Aloisio Mauricio / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Em nota, a Marisa informou que concluiu as renegociações com parceiros estratégicos previstas em seu plano de reestruturação, o que inclui imóveis locados à companhia. Disse ainda que a empresa não comenta acordos individuais.

O Tivoli Shopping, por sua vez, informou que não comenta sobre negociações e informações de contratos relacionados aos lojistas.

A ação contra a Marisa foi distribuída em 14 de junho na Justiça de Santa Bárbara. Nela, o shopping afirmava que a loja, que está no centro de compras desde outubro de 2008 em uma área de 1.478 metros quadrados, estava em dívida com a administração do empreendimento.

É a segunda grande ação de despejo que o Tivoli move neste ano. A primeira foi em fevereiro contra a loja Americanas, cujo processo está travado por conta da recuperação judicial da empresa.

CRISE

A Marisa é uma das maiores redes de moda feminina e lingerie do Brasil, mas desde o início da década passada vive uma longa crise financeira.

Diante da situação, no primeiro semestre deste ano, o grupo anunciou o fechamento de 91 como parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa. Segundo a administração, as unidades são consideradas deficitárias.

A varejista tem dívida líquida na casa dos R$ 461 milhões, segundo o balanço do 1º trimestre. Entre os fatores elencados pela empresa para as medidas de recuperação estão o cenário macroeconômico adverso, as importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros.