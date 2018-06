Mário Heins é alvo de denúncia criminal

Alvo de uma série de ações civis por improbidade administrativa, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Mário Heins (Solidariedade) deve enfrentar sua primeira acusação criminal. O MP (Ministério Público) o denunciou à Justiça por crime contra as finanças públicas. Em caso de condenação, pena pode chegar a quatro anos de prisão.

Segundo a acusação, o ex-chefe do Executivo assumiu, em 2012 – seu último ano de mandato – obrigações, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandado, cujas despesas não podiam ser pagas no mesmo exercício financeiro ou no seguinte. A conduta foi tipificada no artigo 359-C do Código Penal. A ação tem como base um relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que apontou um déficit de R$ 26 milhões no orçamento do município ao final do exercício financeiro. Em 2016, o MP já havia ingressado com uma ação civil com os mesmos fatos, pedindo a condenação de Heins por improbidade. Foto: Arquivo / O Liberal

Ao longo do ano, o comando da cidade foi dividido em duas oportunidades com o vice-prefeito Luís Vanderlei Larguesa (PT) por conta de decisões judicias. Heins foi afastado por ordem do Tribunal de Justiça por, supostamente, intimidar uma testemunha de um processo em que ele é acusado de desviar recursos públicos para comprar gado no Mato Grosso. A ação tramita sob sigilo e ainda não foi julgada.

Nesta semana, a juíza Camilla Ferrari Arcaro, da 1ª Vara Criminal, determinou a expedição de um edital para notificação do ex-prefeito sobre o processo penal, já que ele não foi encontrado no endereço em que morava, no Jardim Alfa, para ser citado sobre a denúncia. A partir da publicação do ato, ele tem prazo de 15 dias para apresentar defesa sobre os fatos.

O advogado de Heins, Marco Antonio Pizzolato, disse que o ex-prefeito se mudou e que, por isso, não foi encontrado no antigo endereço, mas ainda mora em Santa Bárbara. “Vou comunicá-lo sobre isso e buscar dados sobre a denúncia”.

O promotor de Justiça Leonardo Romano Soares, responsável pelo caso, foi procurado por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público, mas não quis se pronunciar porque o processo está em segredo de Justiça.