Marido deixa mulher no mercado, revira casa e foge com dinheiro

Ele teria dito à esposa que conversaria com um funcionário do local e desapareceu; ele levou cerca de R$ 1.410 e fugiu com o carro dela

Uma mulher de 43 anos registrou um boletim de ocorrência contra o marido, também de 43 anos, na noite deste sábado, após ele ter a abandonado em um supermercado enquanto faziam compras. Segundo a vítima, ele revirou a casa deles no Residencial Mariana, em Santa Bárbara d’Oeste, levou a quantia de R$ 1.410 e fugiu com o carro dela.

De acordo com o registro do caso, a mulher contou que eles estão juntos desde 2018 e casaram em 2019. Em dezembro do ano passado, o marido saiu de casa, mas em janeiro deste ano, após uma conversa, eles decidiram morar juntos novamente.

Neste sábado, o casal foi junto com a filha da vítima para um supermercado e, enquanto ela fazia a compra, ele disse que iria conversar com um funcionário do estabelecimento comercial.

Por conta da demora, a mulher foi procurá-lo e não o encontrou dentro do supermercado. Quando saiu, também não encontrou o veículo dela, modelo Hyundai i30, com o qual tinham ido ao local.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, com ajuda de uma pessoa, ela e a filha conseguiram voltar para a casa por meio de um aplicativo de transporte e, ao chegar na residência, viu que a casa estava toda revirada e o dinheiro que pagaria o motorista do transporte, R$ 20, havia sido levado pelo marido.



Neste momento, uma amiga foi até a casa da vítima e enquanto estava lá, recebeu um telefonema do homem, que dizia a ela que era para a esposa procurar os direitos dela.



Segundo os relatos dela, ele também pegou o dinheiro da conta bancária referente à pensão da filha dela, no valor de R$ 1.390,00. Ele também fugiu com dois aparelhos celulares da vítima.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.