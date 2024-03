Rangel atuou no Legislativo barbarense durante a 28ª Legislatura - Foto: Reprodução

Morreu na manhã desta sexta-feira (1), aos 91 anos, em Santa Bárbara d’Oeste, o ex-vereador barbarense e radialista Márcio Rangel. A causa da morte não foi divulgada, mas o ex-parlamentar sofria nos últimos anos de Alzheimer. Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.

Rangel atuou no Legislativo barbarense durante a 28ª Legislatura, no período de 1964 a 1968 e foi um dos precursores da comunicação em Santa Bárbara. Inicialmente, trabalhou no Serviço de Alto Falante 9 de Julho, na Praça Central, e foi um dos fundadores da Rádio Brasil.

Ele também trabalhou como diretor da Santa Bárbara FM, rádio que ajudou a montar em 1985, e colaborou na montagem das rádios Luzes e Anunciação. Trabalhou ainda nas Indústrias Romi e foi servidor público municipal, com atuação na agência do INSS de Santa Bárbara d’Oeste.

Rangel está sendo velado na tarde desta sexta-feira, no Velório da Orsola, no Jardim Pérola, com previsão de ser levado às 17h para o Crematório Eterno, em Santa Bárbara d’Oeste, onde será sepultado.

Ele era viúvo de Jacira de Almeida Rangel e deixa os filhos Francisco, Teresinha, Valter, Silvana e Juliani.