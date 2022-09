Manutenções em redes de água poderão afetar abastecimento em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai realizar nesta terça-feira (13) três frentes de trabalhos que envolvem duas manutenções corretivas e uma melhoria. O abastecimento de água poderá ser afetado durante o dia e a noite.

Os bairros que poderão ter o fornecimento de água oscilando são: Jardim Pérola, São Fernando, Loteamento Industrial Antônio Zanaga, Conjunto Habitacional Roberto Romano, Jardim Laudissi I e II, Rochelle I e II, Parque Olaria, Santa Alice, Vista Alegre, Vale das Cigarras e Recreio Paraíso.

Devido à complexidade dos serviços, a distribuição de água poderá ficar prejudicada nesse dia no período das 8 às 23 horas, considerando o tempo de conclusão e recuperação dos reservatórios.

Serão realizados reparos de vazamentos em um registro do sistema de recalque do centro de distribuição de água existente no Romano, em um reservatório metálico instalado no São Fernando e uma instalação de um novo registro na adutora que abastece os reservatórios localizados no Cruzeiro do Sul, visando aprimorar aquele sistema de abastecimento.

O DAE solicita a compreensão dessa população e orienta o uso racional da água que fica reservada na caixa d’água do imóvel, a fim de minimizar possíveis transtornos durante o período citado acima.

Os telefones para demais informações são: 0800-0770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (ligação de fixo e celular), atendimento todos os dias das 6 às 00 horas, ou por WhatsApp, exclusivamente por mensagens de texto, pelo número (19) 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.