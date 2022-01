Manutenção poderá afetar abastecimento em 18 bairros nesta quinta em Santa Bárbara

Ao menos 18 bairros de Santa Bárbara d’Oeste podem ficar sem água nesta quinta-feira (20) devido a uma manutenção programada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Um medidor de vazão será instalado na saída da ETA (Estação Elevatória de Água) 2, localizada na Vila Aparecida.

Os bairros que podem sofrer com o desabastecimento são: Aranha Oliveira, Belo Horizonte, Boa Esperança, Itamarati, Laudissi 1 e 2, Linópolis, Parque Olaria, Recreio Alvorada, Rochelle 1 e 2, Romano, Santa Alice, Santa Luzia, Santo Antônio, São Carlos, Sartori e Vista Alegre.

O serviço deve iniciar às 8h e tem previsão de conclusão às 12h. O DAE recomenda o uso racional da água da caixa d’água residencial aos moradores destes bairros.

Para mais informações, é possível ligar no 0800-770-3459, 3459-5910, ou enviar mensagem pelo WhatsApp (19) 99992-6848 ou (19) 99799-6719. O WhatsApp do DAE atende somente mensagens que são enviadas dentro do período de atendimento, das 8h às 17h. As mensagens enviadas fora do expediente não serão atendidas.

*estagiária sob supervisão de João Colosalle