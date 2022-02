Manutenção pode deixar cinco bairros sem água em Santa Bárbara nesta quinta

As obras devem começar às 8h, com previsão para conclusão por volta das 17h

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que cinco bairros poderão ter desabastecimento de água nesta quinta-feira (17) em função de uma manutenção programada.

Serão realizadas duas obras de ligações de água para abastecimento dos empreendimentos Residencial Angellis e Ambrósio, na Estrada do Barreirinho. Com isso, os bairros que podem ser afetados são: Chácaras São Carlos, Parque Eldorado, Residencial Mac Knight, Rosemary e Santo Antônio.

O DAE pede a compreensão da população destes bairros e recomenda o uso racional da água da caixa d´água residencial. Para mais informações ligue para 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910 (ligação de celular), WhatsApp (somente mensagem) (19) 9-9992.6848 ou (19) 9-9799.6719.

O WhatsApp do DAE atende somente mensagens que são enviadas dentro do período de atendimento, das 8h às 17h, portanto, as mensagens enviadas fora do expediente não serão atendidas.