Manutenção pode deixar 10 mil sem água nesta terça

Uma manutenção no reservatório de água do bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste, poderá interromper o abastecimento de água para 10 mil moradores nesta terça-feira (8). A obra começa às 8h e deve terminar por volta das 18h. Os bairros que estão na região que será afetada são: Inocoop, Santa Rita, São Francisco II, Paraíso, Chácaras Taver, Santa Inês e Acampamento Presbiteriano.

Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com a assessoria de imprensa do DAE (Departamento de Água e Esgoto), o serviço consiste no reparo de uma rachadura que apareceu numa parte inferior do tanque, que é de material de fibra de vidro. O trabalho é considerado complexo pela equipe técnica da autarquia.

“O tanque elevado possui capacidade de 250m³ de água e para a realização do reparo ele deverá estar vazio no horário programado para iniciar o conserto”, explicou o DAE, em nota.

A autarquia solicita a compreensão da população destes bairros e orienta para que façam a economia de água da caixa d’água do imóvel, consumindo somente de forma restrita e necessária durante o período da manutenção. Os telefones para informações são 0800-770-3459 ou 3459-5910.