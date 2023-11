Manutenção pode causar oscilação no abastecimento em bairros de Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informou que alguns bairros podem sofrer com oscilações no abastecimento de água entre a noite desta quinta-feira (9) e o fim da tarde de sexta (10). Os bairros ficam na zona leste e 31 de Março.

De acordo com a autarquia, o motivo é uma manutenção de urgência na ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz. No local, será feita a remoção de parte do lodo gerado no sistema de decantação, que apresentou problemas na tarde desta quinta. Assim, a estação estará com vazão reduzida.

Os bairros que podem ser afetados são Cidade Nova I e II, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Vila Rica, Jardim Barão, Pântano, Jardim Amélia, 31 de Março, San Marino, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, Terra Azul, Angelo Giubina, São Joaquim e Jardim Carolina.

Para evitar maiores problemas, o DAE orienta que os moradores da região usem a água da caixa de suas residências de forma racional. Assim, os efeitos da manutenção seriam amenizados.

