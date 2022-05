Manutenção em rede de água pode afetar cinco bairros da Zona Leste de Santa Bárbara

Oscilações no abastecimento poderão ocorrer nos bairros Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Cândido Bertine 2 e Dona Regina

Reservatório no Jardim das Palmeiras passa por manutenção – Foto: DAE / Divulgação

O sistema de distribuição de água de um dos reservatórios existente no Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, vai passar por manutenção programada para esta quinta-feira (19). Em virtude da intervenção haverá a necessidade de paralisação do bombeamento de água no período das 8 às 16 horas.

Com isso, oscilações no abastecimento poderão ocorrer durante os trabalhos para os bairros: Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Cândido Bertine 2 e Dona Regina.

A distribuição de água será retomada gradativamente após esse período e o abastecimento deve estar normalizado por completo por volta das 18 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No local, serão instaladas duas válvulas, sendo uma na sucção da bomba do reservatório elevado e outra na adutora entre dois reservatórios, que receberá ainda um atuador elétrico para o reforço no controle de vazão.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta para que façam a economia de água da caixa d’água do imóvel, a fim de minimizar possíveis transtornos momentâneos.

Os telefones para mais informações são 0800-770-3459 (ligação apenas de telefone fixo) e 3459-5910, com atendimento todos os dias das 6 horas até meia-noite, ou por meio de mensagens pelo WhatsApp: (19) 99992-6848, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Com informações do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.