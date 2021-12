Manutenção em adutora pode causar desabastecimento em Santa Bárbara nesta quinta

A manutenção de uma adutora do ETA (Estação de Tratamento de Água) IV, no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara d’Oeste, pode afetar o abastecimento de água em 10 bairros do município nesta quinta-feira (16).

A obra, realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), tem início às 8h e previsão de conclusão às 17h. Após o término, o abastecimento deve retornar gradualmente até sua completa normalização por volta das 20h.

Os bairros que podem sofrer desabastecimento são:

Santa Rita

Inocoop

Parque Industrial Cillo

Parque Industrial Bandeirantes

Vista Alegre (parte alta)

Parque do Lago

São Francisco II

Chácara Taver

Santa Inês

Jardim Paraíso

Para mais informações ligue para 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910 (ligação de celular), WhatsApp (somente mensagem) (19) 99992.6848 ou (19) 99799.6719.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti