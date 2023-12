Manobra de vereadores trava votação sobre empréstimo em Santa Bárbara

Projeto permite financiamento de R$ 25 milhões com a Caixa para obras de infraestrutura e saneamento

Continua indefinida a votação do projeto do Executivo que permite um financiamento de R$ 25 milhões com a Caixa Econômica Federal para aplicação em obras de infraestrutura e saneamento em Santa Bárbara d’Oeste.

Protocolada em agosto de 2023, na câmara, a proposta ainda nem passou pelas comissões da Casa.

Inicialmente, o projeto foi suspenso pois o vereador e presidente da Comissão de Justiça e Redação da câmara, Eliel Miranda (PSD) pediu informações sobre o financiamento à Caixa.

Uma das alegações era de que o prefeito Rafael Piovezan (MDB) não havia detalhado o uso do recurso.

Em ofício, a Caixa respondeu que o empréstimo seria apenas para aquisições de novos bens, não sendo permitido para despesas correntes ou refinanciamento de dívidas.

Inclusive a própria Caixa realizaria visitas durante e ao término da execução das obras, para confirmar a correta aplicação do recurso.

Em seguida, o vereador Reinaldo Casimiro (Podemos) encaminhou questionamento ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) perguntando se a câmara poderia permitir o financiamento, que ficaria para a próxima administração.

O presidente do Tribunal, Sidney Estanislau Beraldo indeferiu o pedido.

“O projeto ainda nem chegou até a Comissão de Justiça, pois o despacho do TCE foi apenas virtualmente. Já houve situações em que os pareceres são emitidos rapidamente, mas não é o caso. Queremos que o prefeito nos comunique ainda que seja por ofício, onde será aplicado esse recurso”, disse Eliel.

Reinaldo também foi procurado, mas não se posicionou.

ABAIXO-ASSINADO

Como tentativa de agilizar o processo, a Comissão de Política Urbana e de Meio Ambiente protocolou, nesta sexta (8), um abaixo-assinado com 441 assinaturas pedindo uma audiência pública sobre o assunto, na próxima terça (11) ou diante da impossibilidade da pauta, que fosse colocado em votação.

“Sabemos da necessidade do projeto, precisamos que seja aprovado pois beneficia muitos moradores, principalmente do Cruzeiro do Sul. O presidente da Casa (Paulo Monaro-MDB) diz que respeita a democracia, sendo assim, conseguimos todas essas assinaturas em apenas um dia. Basta pautar a votação”, ressaltou o vereador Joi Fornasari (PV).

Monaro respondeu que o requerimento de audiência pública está em análise, pois o projeto em questão está suspenso devido à consulta ao TCE e também aguarda emissão de parecer.

DESTINAÇÃO

A prefeitura informou ao LIBERAL que o empréstimo será utilizado na 2ª etapa de recapeamento do bairro Cruzeiro do Sul, drenagem no São Fernando e captação de água na Rua Limeira.

“Poderíamos fazer um empréstimo até dez vezes maior, mas decidimos agir com responsabilidade”, disse Piovezan.

“Esse assunto já foi amplamente discutido com os vereadores e se houver audiência pública sobre a proposta, a prefeitura participará”, completou.