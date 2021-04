Manifesto defende criação de comitê representativo para debater a Covid-19

A vereadora de Santa Bárbara d’Oeste, Esther Moraes (PL), publicou um manifesto que defende a criação de um Comitê de Gestão de Crises para envolver toda a sociedade barbarense na discussão por soluções para a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a parlamentar, a ideia é ter um comitê “representativo e democrático” que aponte diretrizes para o enfrentamento da pandemia e do pós pandemia.

“A ideia da criação de um comitê vem de encontro com o momento que estamos passando, de muita tristeza, mortes, fome. Enfrentamos a maior crise sanitária do nosso século, que agravou outras crises, educacional, social, econômica, e nós sabemos que é nos municípios que tudo acontece, que os serviço se desenvolvem, que as pessoas procuram por ajuda”, disse.

O manifesto já teve assinaturas de médicos, servidores públicos, advogados, professores, sindicatos, cooperativas de reciclagem e de coletivos. Ele está disponível para ser assinado eletronicamente clicando neste link.

“Nossa cidade já registrou a segunda maior mortalidade pelo coronavírus em janeiro, estamos com 100% de ocupação de leitos com respiradores desde meados de março, precisamos atender as inúmeras famílias barbarenses que ficaram sem o auxílio emergencial”, acrescenta Esther.

No manifesto, a vereadora cita a crise vivida pelo País desde o início da pandemia, com o avanço no número de mortes, com os reflexos da crise na economia e no fechamento de empresas, na educação, com a suspensão das aulas, e no aumento da violência contra a mulher.

“Nós queremos que o poder executivo da nossa cidade crie esse comitê representativo e democrático, abrace essa ideia e esteja presente neste comitê porque é ele quem vai pôr em prática todas as ações”, finaliza.