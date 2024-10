Mais votada, Esther Moraes é a única mulher eleita em Santa Bárbara, que reelege 13 vereadores

Santa Bárbara d’Oeste reelegeu, neste domingo (6), 13 vereadores para as 19 cadeiras da câmara no mandato que irá de 2025 a 2028. A advogada e ativista social Esther Moraes (PV), de 25 anos, foi a mais votada, com 3.355 votos, e será a única mulher no Poder Legislativo barbarense.

Esther conseguiu dobrar a quantidade de votos que conseguiu em 2020, quando, em sua primeira eleição, recebeu 1.672 votos e foi considerada a mais jovem vereadora eleita da cidade, com 21 anos.

Ao LIBERAL, a vereadora reeleita afirmou que ficou surpresa com a votação expressiva, mas, por outro lado, disse considerar um reflexo de quatro anos de trabalho em um projeto “jovem e feminino”. “Debatemos assuntos importantes que eram considerados como tabus. Os votos que recebi representam que Santa Bárbara quer a justiça social para os direitos das pessoas”, disse Esther.

A parlamentar afirmou que o fato de ser a única representante feminina na câmara merece reflexão. “Temos que abrir os olhos para essa questão. Infelizmente, o problema da violência doméstica na cidade é muito sério. A falta de representatividade no Legislativo reflete esse cenário. No entanto, continuaremos atuando com muita coragem e trabalho”, enfatizou.

Quanto ao eventual apoio ao prefeito reeleito Rafael Piovezan (PL), ela afirma que pretende conversar sobre o assunto. “Nosso mandato preza pelo diálogo, no entanto, alguns valores são inegociáveis. Caso a pauta do governo seja no mesmo sentido, poderemos continuar atuando em conjunto”, declarou.

Em seu novo mandato, a vereadora diz que pretende interceder junto à prefeitura pela implantação de um espaço próprio de atendimento a mulheres vítimas de violência dentro dos prontos-socorros. Planeja ainda a elaboração, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Mulher, coletivos, sociedade civil, Poder Executivo e Poder Judiciário, de um Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, assim como o Mapa Municipal de Violência Contra as Mulheres. A ideia é realizar um diagnóstico da violência em na cidade para melhorias na rede de proteção e atendimento.

Mais votados

Além de Esther, outros 12 vereadores também conseguiram a reeleição em Santa Bárbara. Joi Fornasari (DC) voltou a ser o segundo mais votado na cidade, com mais votos do que em 2020 – subiu de 2.143 para 2.781. Isac Motorista (Republicanos), que havia liderado a votação há quatro anos, acabou ficando atrás de Kifu (PL), Juca Bortolucci (MDB) e Tikinho TK (DC).

Entre os novos vereadores, Alex Dantas, do PL, foi o mais votado – teve 1.929 votos, acima dos 1.291 que obteve em 2020. Além dele, são considerados novos parlamentares em relação à legislatura atual Gustavo Bagnoli (PL) – que já teve mandato -, Marcelo Cury (Republicanos), Rony Tavares (Republicanos), Cabo Dorigon (Podemos) e Lucio Donizete (Agir).

Quatro atuais vereadores não conseguiram a reeleição e ficaram como suplentes: Kátia Ferrari (MDB), Bachin Júnior (MDB), Reinaldo Casimiro (Podemos) e Nilson Radialista (PL). Carlão Motorista (PSDB) não disputou, e Eliel Miranda (PSD) concorreu a prefeito.