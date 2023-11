Mais buscado, cargo de professor infantil tem 277 candidatos por vaga em concurso de Santa Bárbara

Sede da Prefeitura de Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A prova objetiva do concurso público promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste acontece neste domingo (26), às 13h, em 29 locais diferentes. O processo seletivo possui 176 vagas abertas para 59 cargos. A oportunidade mais buscada é para o cargo de professor de educação básica I – infantil, com 2.497 inscritos e 277 candidatos por vaga.

Ao todo, são 14.002 candidatos aptos para realizar a avaliação. Anteriormente, a prefeitura havia divulgado um total de 24,6 mil inscritos, mas afirmou que o número foi reduzido porque os candidatos não completaram o processo de inscrição. Desta forma, não poderão fazer a prova.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mais procurado, o cargo de professor de educação básica I – infantil tem 277 candidatos por vaga, já que são apenas nove oportunidades disponíveis. O segundo cargo com mais inscritos é o de auxiliar de desenvolvimento infantil, com 1.542 inscritos para 19 vagas, enquanto que para a função de comprador são 979 interessados para apenas três vagas. Assim, o cargo possui 326 candidatos concorrendo por vaga.

A título de curiosidade, a relação candidato/vaga para o curso de medicina na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) em 2024 é de 295. Ou seja, a função de comprador em Santa Bárbara está mais concorrida que o vestibular.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Dos 59 cargos com vagas abertas, 12 são destinadas para ensino fundamental completo, nove para ensino médio, 11 para ensino técnico e 27 para ensino superior. Além disso, existem funções que não terão contratação imediata, mas será formado cadastro reserva.

No dia da prova, os candidatos deverão apresentar documento de identidade com foto original e protocolo de inscrição, podendo ser o boleto bancário quitado. Os locais de prova, assim como demais instruções aos participantes, estão disponíveis na área do candidato, no site da Vunesp, empresa que organiza o concurso.

Após polêmica

O processo seletivo acontece após o município ter anulado dois concursos por plágio nas questões no ano passado. À época, a Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente constatou que haviam perguntas que não eram exclusivas para prova, sendo cópias ou semelhantes àquelas disponíveis na internet.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle