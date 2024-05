‘Mãe das mães’, Irmã Geni acolhe mulheres vítimas de violência em Santa Bárbara

Aos 71 anos, Irmã Geni é tida com “mãe” por acolhidas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No coração da comunidade, há uma mulher que transcende os laços sanguíneos. Sua história se confunde com a Casa Abrigo Recanto Vida, que acolhe mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica em Santa Bárbara d’Oeste. Para muitos das assistidas, Maria Geni de Brito, conhecida como Irmã Geni, de 71 anos, é uma mãe que nunca tiveram.

Entre as mulheres, a religiosa, parte da Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa no Brasil, é considerada como a “mãe das mães”. Ela acolhe, estende a mão e ajuda a trazer luz para muitas pessoas. Junta com uma rede de apoio, Geni ensina que é possível construir um novo futuro.

No passado, Irmã Geni ficou conhecida na cidade por usar uma Kombi antiga para transportar as mulheres vítimas de violência, seja para ir à delegacia, ao fórum ou a unidades de saúde, seja para fazer exames de corpo delito no IML (Instituto Médico Legal).

“Entendo que no acolhimento, por exemplo, a mulher já foi agredida, na maioria das vezes, por um homem. Colocá-la em um carro com um estranho pode agravar ainda mais seus traumas emocionais. Por isso, gosto de estar presente sempre para dar meu apoio”, explica.

Formada em serviço social, com pós-graduação em psicopedagogia e políticas públicas no contexto do sistema único de assistência social, a religiosa oferece muito mais do que um abrigo físico. Irmã Geni busca oferecer uma oportunidade para recomeçar, mesmo quando a mulher nunca trabalhou antes e agora se vê sozinha para criar os filhos e sem a perspectiva de uma profissão.

Com palavras de apoio e empoderamento, ela tenta romper o ciclo de violência e encaminha suas “filhas do coração” para a retomada da própria vida, seja por meio de cursos ou atendimentos no Caps (Centro de Apoio Psicossocial).

É o caso de uma empresária de Americana, de 53 anos, cujo nome será preservado. Ela só conseguiu denunciar o marido depois de 30 anos de um casamento e quatro filhos.

“As agressões ocorreram desde o início. Saí de casa somente quando não aguentava mais. Nesse período, sofri todos os tipos de agressões, mas a emocional foi a mais séria. Fiquei alguns meses no abrigo. Deixei para trás, pelo menos por enquanto, a empresa que cuidava, para ter minha paz”, desabafa a empresária.

Hoje, ela trabalha no abrigo e apoia as mulheres que já passaram pela mesma situação. “Se um dia a irmã sair do abrigo, seu legado vai permanecer, porque para nós é o abrigo da Irmã Geni”, completa.

Com amor incondicional, Geni também acolheu Jheniffer Bruna, de 32 anos, que estava grávida de seis meses e foi agredida com um pedaço de madeira pela própria mãe, que também ateou fogo no barraco onde morava, em Santa Bárbara.

“Eu fui para o abrigo grávida e com minha filha de 6 anos. Consegui fazer o pré-natal e minha bebê nasceu perfeita. A Irmã Geni foi a mãe que eu não tive. Ela fez tudo por mim. Fiquei no abrigo por três meses e posso dizer que foram os melhores da minha vida”, relata.

Outra história de superação é a da dona de casa Karen Luiz, de 35 anos, que precisou de coragem para se livrar do ex-companheiro que a perseguia. Ela sofreu duas tentativas de feminicídio e, da última vez, teve o braço fraturado.

“Vivi com ele 14 anos de violência doméstica. Ele não aceitava ‘não’. Não o denunciei antes porque tinha medo, pois ameaçava matar minha família”, desabafa.

Karen lembra que sofreu momentos de terror, que só acabaram depois que decidiu ir para o abrigo, em 2020, com os filhos de 5, 6 e 11 anos, na época.

“No lar consegui voltar a trabalhar, fiz cursos e recuperei minha independência. Hoje tenho um novo relacionamento e vivo em paz. Agora, trago meus filhos para participarem das atividades no serviço social com a irmã”, comenta a dona de casa.

O histórico de agressão também fez parte da vida de uma auxiliar de produção de 35 anos, que preferiu ter a identidade preservada. Ela tinha a própria casa e decidiu abandonar tudo para se livrar da violência. Atualmente, a vítima está no abrigo com a filha de 6 anos que teve com o agressor.

“Não tenho palavras para expressar o amor e os cuidados que recebo da irmã. O que posso dizer sobre ela? Tive o presente de ter uma mãe que me ama e me defende. Nunca tive isso na vida. Independentemente de onde esteja, quero levá-la para sempre comigo”, diz.