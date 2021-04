Lojas de conveniências só poderão funcionar por delivery em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai ampliar as medidas de restrição no combate ao novo coronavírus (Covid-19). As lojas de conveniências de postos de combustíveis, por exemplo, só poderão funcionar com delivery (entrega).

Essa é uma das medidas que consta em um decreto que o executivo deve publicar neste sábado. A prefeitura já havia antecipado que iria proibir mais de uma pessoa por família nos supermercados, que poderão abrir por mais tempo para que consigam manter 30% de sua ocupação.

Apesar do decreto não ter sido publicado até o início da tarde desta sexta-feira (2) no site da prefeitura, o LIBERAL teve acesso ao documento na íntegra.

Lojas de conveniências só poderão funcionar com delivery – Foto: Divulgação

O decreto é válido até o dia 11 de abril, quando termina a fase emergencial do Plano São Paulo.

Confira as principais medidas: