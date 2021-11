Loja em Santa Bárbara é parte dos planos do Assaí para crescimento no interior

A nova loja do Assaí Atacadista em Santa Bárbara d’Oeste, que será inaugurada nesta terça-feira (9), é parte dos planos da gigante do varejo para crescer no interior do Estado. Montada em uma área de 12 mil metros quadrados, a unidade é segunda a ser aberta pela marca na RPT (Região do Polo Têxtil).

Segundo o diretor regional do atacadista, José Novaes, desde o ano passado o Assaí deu início a uma expansão mais forte no interior do Estado. Fundado em 1974 e com forte atuação na região do ABC paulista, o atacadista tem hoje 195 unidades espalhadas pelo País. Dessas, 19 estão no interior paulista – a de Santa Bárbara será a 20ª.

Em entrevista ao LIBERAL, o diretor regional afirmou que a rede vê a região de Campinas como “bastante promissora”. Hoje, são seis lojas nos municípios locais, dentre eles, Hortolândia, cuja inauguração da unidade ocorreu no ano passado.

A depender dos resultados, novos investimentos podem ser feitos na região, segundo o diretor. “Tem possibilidade de a empresa vir a prospectar novas áreas nessa região”, afirmou.

Com foco em pequenos e médios comerciantes e no público em geral, o Assaí tem registrado crescimento nos resultados, inclusive, acima do mercado. Entre 2019 e 2020, o faturamento da marca aumentou 30%. No trimestre mais recente, o avanço do lucro líquido foi de 33,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Obras de unidade do Assaí duraram entre julho e este mês; loja fica na zona leste de Santa Bárbara – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, a nova loja pretende servir não apenas para moradores da cidade e de Americana, mas de vizinhas como Sumaré e Monte Mor. Apesar de localizada em um “corredor de atacarejos”, às margens da Avenida Santa Bárbara, a concorrência de lojas como Atacadão, Tenda e Higa não parece ser um problema para a marca.

“A concorrência sempre faz bem. A gente vem com uma proposta de um atacado diferente, com um conceito novo, preço mais barato. É uma loja bem moderna, das últimas gerações do Assaí”, comentou o diretor regional.

Segundo José Novaes, os resultados da nova loja, se superadas as expectativas, poderão significar novas vagas de emprego. Atualmente, cerca de 550 foram contratados para trabalhar direta e indiretamente na unidade barbarense, segundo o diretor.