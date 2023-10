Loja do Tivoli doará bonecas para meninas em tratamento contra o câncer

Campanha ocorre em prol das crianças internadas no Hospital Infantil Boldrini, em Campinas

A loja Pé de Menina, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, realiza uma campanha em prol das crianças internadas no Hospital Infantil Boldrini, de Campinas, especializado em tratamentos oncológicos.

Fachada do Tivoli Shopping, onde funciona a loja Pé de Menina – Foto: Tivoli Shopping/Divulgação

Para cada roupinha comprada (doada) por um cliente, a loja fará a doação de uma boneca da linha Metoo até o dia 11 de outubro, já que os itens serão entregues no Dia das Crianças.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A empresária Fernanda Diniz, proprietária da loja, diz que a meta é doar 100 bonecas, número de meninas atendidas no Boldrini atualmente. “Já temos 50 bonecas e espero conseguir atingir o número.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Fernanda explica que além de doar as roupinhas, os clientes que participarem da ação estão sendo incentivados a escreverem cartinhas para as crianças que receberão as doações.

A empresária ressalta que este é o 1º ano da campanha, que deve ser repetida.

“Eu sempre me preocupei com o próximo e faço constantemente doações, mas, este ano, quis ir além e iniciamos a campanha. Minha intenção é todos os anos realizar esta ação.”