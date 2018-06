Loja de roupas é furtada no Jardim Linópolis, em SB

Uma loja de roupas foi furtada neste domingo (3) no Jardim Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste. Foram levados produtos, R$ 70 em espécie e um celular. O caso foi registrado no plantão policial como furto qualificado, mas ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da proprietária da loja foi até o estabelecimento por volta das 21h30 de domingo para alimentar o cachorro que fica no local. Ele notou que a porta dos fundos estava com a fechadura quebrada e chamou a irmã.

Quando a proprietária chegou à loja deu pela falta de R$ 70 em dinheiro que estavam no caixa, diversas roupas vendidas no estabelecimento, como camisetas, bermudas e roupas íntimas, além de um celular da loja. O estabelecimento fica na Rua Carlos Chagas.