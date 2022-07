Loja de roupas é assaltada em Santa Bárbara d’Oeste

Três homens roubaram diversos objetos do local, dinheiro e fugiram com o carro de uma das vítimas

Uma loja de roupas no Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste foi assaltada neste sábado (30). O trio de bandidos fugiu no carro de uma das vítimas, mas o veículo foi recuperado pela Polícia Militar. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 33 anos, contou que estava em seu local de trabalho, que fica na Rua dos Tupis, quando a loja foi invadida por um homem armado. Ele anunciou o assalto e mandou que ela e uma funcionária ficassem dentro de um provador.

Mais dois homens entraram na loja e levaram diversos objetos. De acordo com o registro policial, foram roubadas 12 camisetas, 35 bermudas, 20 cuecas, além de R$ 300. Os bandidos fugiram com o carro da vítima, um Chevrolet/Onix, levando também uma bolsa com documentos que estava dentro do veículo. A PM (Polícia Militar) foi acionada para atendimento do caso.

Um pescador encontrou o carro abandonado em uma área rural próximo à Estrada de Cillo e procucou a PM. O veículo estava sem as rodas e foi conduzido para o pátio pela seguradora. O caso foi registrado como roubo no plantão policial.