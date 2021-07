Loja da Centauro é inaugurada no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping inaugurou nesta terça-feira (20) a loja Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina. Instalada próximo à Cobasi, a nova loja entra em operação em uma área de mais de mil metros quadrados e irá incrementar o mix de operações do empreendimento em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a assessoria de imprensa do Tivoli, a unidade traz um conceito de loja chamada G5, com foco na jornada e experiência dos consumidores. No shopping barbarense, a loja terá, por exemplo, provadores inteligentes, que permitem ao consumidor pedir um outro tamanho ou receber recomendações de artigos em uma tela sem deixar o provador.

Também não precisará finalizar a compra em um caixa, o que pode ser feito pela equipe de vendedores em qualquer local da loja.

Loja da Centauro no Tivoli Shopping – Foto: Divulgação

Haverá ainda a possibilidade de comprar um produto no site e retirá-lo na loja, usando um código recebido por e-mail para abrir um armário no qual estará guardada a compra.

A loja também pretende oferecer uma experiência de prova de calçados mais real. Tênis poderão ser provados em uma esteira conectada a telas que simulam circuitos de corrida do mundo todo.

A unidade ainda atuará como um hub de entretenimento, recebendo uma série de eventos em conjunto com marcas parceiras, além de realizar transmissão de jogos ao vivo, aulas, workshops.

“Nós, do Tivoli Shopping, estamos constantemente buscando por novidades e trabalhando para a modernização de todo o nosso complexo. A Centauro é uma grande e sólida marca e sua chegada está alinhada com nossa estratégia de negócio, para trazer os melhores nomes e atender o que nosso cliente quer”, comenta o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

“Essa loja já era muito esperada pelo nosso público e agora temos a satisfação de comemorar a inauguração. Temos certeza de que sua operação será um sucesso”, acrescenta.