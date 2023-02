Limpeza de reservatório pode afetar abastecimento de 11 bairros nesta terça

DAE fará desinfecção do reservatório localizado na Vila Brasil, na terça - Foto: DAE - Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para esta terça-feira serviços de limpeza e desinfecção do reservatório do ponto de distribuição de água tratada da Vila Brasil. A medida pode afetar 11 bairros.

O período em que o abastecimento de água poderá ficar prejudicado é da 1h às 18h da terça-feira para os bairros Vila Brasil, Grego, Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Furlan, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Teresinha, Glebas Califórnia, Beira Rio, Batagin e Icaraí.

Segundo o DAE, o tempo previsto é por conta da necessidade de que o tanque circular de concreto, que tem capacidade de 1,5 milhão de litros, esteja completamente vazio para a execução do serviço. Aproveitando a parada no fornecimento desse sistema, uma válvula de retenção da parte de sucção das bombas passará por manutenção.

“O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados e orienta a economia de água que fica reservada nas caixas dos imóveis a fim de amenizar os transtornos momentâneos que poderão ocorrer no período dos serviços no reservatório”, informa a autarquia. Os telefones para informações são o 0800-7703459 (ligação de fixo) e 3459-5910, com atendimento todos os dias, das 6h à 0h, ou por mensagens pelo WhatsApp: (19) 99992-6848, atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.