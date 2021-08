Liminar permite soltura de condenado por homicídio em Santa Bárbara em 2012

Familiares de Davi se disseram aliviados com condenação – Foto: Reprodução/Facebook

Após liminar, o torneiro mecânico Heverton Ribeiro de Lima, de 43 anos, condenado na semana passada em Santa Bárbara d’Oeste por homicídio ocorrido em 2012, foi solto para responder pelo crime em liberdade até o fim do julgamento. Ainda cabe recurso da decisão.

William Oliveira, advogado de defesa do torneiro mecânico, entrou com pedido de habeas corpus nesta segunda-feira (16). Uma semana antes, Heverton foi preso preventivamente pela segunda vez após decisão do Tribunal do Júri, que o condenou a 12 anos de reclusão.

A liminar foi concedida pela Justiça nesta quinta-feira (19). Na decisão, o ministro e relator do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Sebastião Reis Júnior, ressaltou que Heverton responde ao processo em liberdade desde 2013 e que “não há fato que justifique o seu encarceramento”.

Heverton foi condenado pelo homicídio do jovem de 18 anos Davi dos Santos Rodrigues e por tentar matar o tio da vítima, hoje com 45 anos.

O torneiro mecânico cumprirá pena de reclusão de oito anos pelo homicídio e mais quatro anos pela tentativa de homicídio.

O crime aconteceu no Jardim Laudissi, em outubro de 2012, durante briga generalizada em uma festa infantil. Uma garrafa de uísque teria sido o motivo do início da confusão.

Testemunhas afirmaram que o torneiro esfaqueou as vítimas e ele foi preso preventivamente pelo crime, sendo solto em março de 2013 para responder em liberdade.

Depois de nove anos, o caso foi enfim julgado pelo Tribunal do Júri em Santa Bárbara no início da semana passada.

Na ocasião, os jurados acataram a tese da defesa de Heverton, de legítima defesa, e o Tribunal do Júri reconfigurou o homicídio, antes denunciado como qualificado, para homicídio simples. Com isso, a pena foi reduzida.

Após a condenação, nas redes sociais, familiares de Davi relataram o alívio por não haver impunidade no crime.

“Não concordamos com a decisão do júri. A nosso ver é incompatível com a conclusão dos jurados. Entramos com o habeas corpus e a prisão foi revogada”, diz Oliveira, advogado de Heverton, ao LIBERAL nesta sexta-feira (20).

O caso ainda será julgado em última instância para decisão final.