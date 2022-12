Liderança na população idosa da RMC em 2030

Movimento no Terminal Urbano do município, no Centro; presença idosa na cidade é fácil de notar - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A dona de casa Aparecida Rodrigues de Lima, 67, veio ainda bebê para Santa Bárbara d’Oeste. Morou em vários bairros até fixar residência, há 34 anos, no São Joaquim. “Quando nos mudamos para lá só tinha quatro casas e mato. Hoje, está totalmente diferente”, recorda. Para ela, o município é sinônimo de paz. “É uma cidade boa, tranquila para viver”.

Projeção realizada pelo Observatório PUC-Campinas aponta que Santa Bárbara terá, em 2030, a maior razão de dependência de idosos na RMC (Região Metropolitana de Campinas), que contempla 20 cidades.

O indicador mede a relação entre a população economicamente ativa e dependente. A pesquisa apurou um processo acelerado de envelhecimento da população até 2040 e teve como base dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Dona de casa Aparecida Rodrigues de Lima, 67, chegou à cidade ainda quando era bebê – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo o professor e coordenador do estudo, Cristiano Monteiro da Silva, as cidades da região tinham, no ano 2000, perto de 10 idosos para cada 100 pessoas. Este número se aproximou de 20 idosos em 2020. E para o ano de 2030, o mesmo indicador social aponta algo perto de 30 idosos para cada 100 pessoas adultas.

Em Santa Bárbara, o índice previsto é de 38 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 adultos.

“A projeção é que a dinâmica social da cidade contará com a participação relativa mais alta da população idosa”, afirma. Sendo assim, diz o professor, logo o Poder Público terá de formular políticas públicas que possam atender as reais necessidades de todos os agrupamentos sociais, especialmente da população idosa.

O aposentado Júlio Romão, 72, mudou-se para Santa Bárbara em 1988. “É um município bom para viver, passa uma paz, mas acho que pode ficar ainda melhor com mais investimentos em saúde”.

Ações

A prefeitura diz que já existem algumas ações voltadas à população idosa, entre elas, grupos de promoção à saúde e de prevenção de doenças e agravos, que ocorrem nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e em outros serviços da rede.

A administração municipal destaca ainda o programa “Saúde e Movimento”, que visa o incentivo à prática regular de atividades físicas e o grupo “Faça Saúde”, destinado ao cuidado integral dos usuários que são hipertensos e diabéticos.

As equipes da Atenção Primária à Saúde também realizam busca ativa para detecção do câncer de mama e do colo do útero, rastreamento do câncer de próstata e, junto ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), atuam na prevenção do câncer de boca, sendo estas ações voltadas prioritariamente para a população idosa.

Na área da Promoção Social, a prefeitura destaca o Programa 60+ Convivência, que promove encontros semanais, atividades socioeducativas, lazer, passeios, entretenimento e comemoração de datas festivas. O objetivo é proporcionar melhoria na qualidade de vida.

Existe ainda o Centro Dia do Idoso, que atende 30 pessoas com mais de 60 anos com dependência. Além do acolhimento, a ação oferece apoio às famílias impossibilitadas de prover suas necessidades.

A administração mantém ainda parcerias com instituições de longa permanência para esse público, que oferece vagas para pessoas de baixa renda ou extrema pobreza.

Futuro

Em fase final de construção, o programa Vida Longa atenderá em sistema de moradia, pessoas idosas sozinhas ou com vínculos familiares fragilizados, em situação de vulnerabilidade e risco social.

E o programa 60+ Cuidando do Carinho, oferecerá vagas em instituição de longa permanência, priorizando pessoas idosas com dependência, de baixa renda ou extrema pobreza.