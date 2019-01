Licitação para radares é retomada pela terceira vez em SB

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste retomou pela terceira vez a licitação para escolha da nova empresa que fornecerá equipamentos para fiscalização eletrônica no trânsito da cidade. O aviso de retificação do pregão presencial foi publicado no dia 3 de janeiro no Diário Oficial e a abertura dos envelopes deve ocorrer no dia 17 de janeiro.

A cidade está sem fiscalização eletrônica desde março de 2018, quando venceu o contrato entre a prefeitura e a empresa DCT Tecnologia. Alguns dos equipamentos da antiga fornecedora ainda estão instalados no município, mas não registram infrações.

O primeiro edital foi publicado em agosto e suspenso semanas depois para revisão técnica das exigências à futura contratada. Em dezembro, o documento foi novamente publicado e contava com alguns acréscimos, como a “blitz eletrônica”, para que os radares de velocidade e avanço de sinal ajudassem os agentes de trânsito a identificarem veículos em situação irregular.

Porém, no dia 20 de dezembro, véspera da abertura dos envelopes com as propostas, o pregão foi novamente suspenso. Na época, a prefeitura disse apenas que o material passaria por uma nova “revisão técnica”.

Já o novo edital, que foi disponibilizado nessa terça-feira na aba de licitações do site da prefeitura, traz poucas alterações práticas. A mais significativa é que empresas inseridas em consórcios estão autorizadas a participar do certame. Até então, a presença delas era vetada.