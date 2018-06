Leilão deve render R$ 1,2 milhão para a Prefeitura de Santa Bárbara

Nove meses após receber autorização da Câmara, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu no final do mês passado vender terrenos considerados “inviáveis” para utilização pública. A concorrência recebeu ofertas por 56 dos 78 lotes colocados à venda e deve gerar uma receita de R$ 1,2 milhão ao município.

Por lei, como se trata de uma “receita de capital” – que não é proveniente de impostos ou transferências obrigatórias entre entes governamentais – esses recursos não podem ser utilizados para as chamadas despesas correntes, como o pagamento de salários e fornecedoras.

O dinheiro deve ser aplicado em investimentos, como a execução de obras e a aquisição de equipamentos, ou até mesmo ser utilizado como contrapartida para convênios com os governos estadual e federal. “Os recursos serão investidos em diversos setores, como saúde, segurança, obras e etc”, informou a assessoria de imprensa da administração.

Foram colocados à venda terrenos no San Marino (50), Vila Pântano (três), Terras de Santa Bárbara (20) e Cândido Bertini (cinco). Apenas os deste último não atraíram interessados. A maior parte das vendas foi por valores próximos à avaliação mínima feita pelo município no edital de leilão. A incorporadora FBV Administração e Participações foi a maior arrematadora, com 54 aquisições.

A prefeitura não informou quando pretende publicar novo edital para leiloar os lotes que não foram arrematados.