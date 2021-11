Lei quer obrigar instalação de telas de proteção em novos empreendimentos em Santa Bárbara

Segundo a propositura, as construtoras e empreiteiras serão obrigadas a instalarem telas de proteção em todas as áreas - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Depois de projetos semelhantes serem aprovados em Sumaré e Americana, um projeto de lei quer obrigar a instalação telas de proteção em novos empreendimentos em Santa Bárbara d’ Oeste.

O projeto foi protocolado na Câmara na semana passada pelo vereador Eliel Miranda (PSD).

Segundo a propositura, as construtoras e empreiteiras serão obrigadas a instalarem telas de proteção em todas as áreas dos novos empreendimentos, prédios e apartamentos que tenham risco de queda.

Os locais incluem janelas, áreas de serviços, varandas, áreas de manutenção, sistemas de ar condicionado e áreas comuns.

As construtoras e empreiteiras terão essa responsabilidade, sem cobrar qualquer valor do comprador do imóvel. Se aprovado o projeto, o morador não poderá retirar a tela do local, explica Eliel.

Em caso de descumprimento da lei, as construtoras e empresas sofrerão “as devidas sanções”, aponta o projeto, que cita ainda para a prefeitura regulamentar a lei como for preciso.

“É comum, infelizmente, acidentes de queda de janelas e varandas de prédios envolvendo crianças”, afirmou Eliel.

O parlamentar destaca que atualmente os empreendimentos são inaugurados sem as telas de proteção, deixando a responsabilidade para os donos dos imóveis.

Ainda não há previsão de quando o projeto vai à votação.

Americana e Sumaré

Na quinta-feira (4), os vereadores de Americana aprovaram em segunda discussão projeto de lei semelhante, de Wagner Rovina (PV), que obriga as construtoras a entregar novos apartamentos e unidades habitacionais com telas de proteção nas janelas, varandas e sacadas.

Não há custo para o morador, que, no entanto, poderá escolher se quer a proteção ou não. A construtora deverá oferecê-la e em caso de descumprimento será multada em 1% do valor do contrato por unidade habitacional em situação irregular que dobrará de valor 30 dias após.

O projeto vai agora para sanção ou não do prefeito Chico Sardelli (PV).

Em Sumaré, um projeto de lei com o mesmo intuito foi aprovado em setembro pela Câmara. De autoria do vereador José Adilson Pereira dos Santos, o Pereirinha (PSC).

A lei foi sancionada em outubro pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania) e já está em vigor. Neste caso, assim como a proposta de Santa Bárbara, o morador não poderá remover as telas dos locais instalados.